Turista espacial chega à Terra A cápsula espacial que estava trazendo o primeiro turista espacial, o milionário Dennis Tito, de 60 anos, aterrissou numa área deserta do Cazaquistão, na Ásia Central. A cápsula Soyuz deixou a Estação Espacial Internacional há apenas três horas. Junto com Tito estão os cosmonautas russos Talgat Musabayev and Yuri Baturin. Antes do vôo de retorno, Tito e os dois cosmonautas se reuniram com os outros astronautas que permaneceram na Estação Espacial Internacional para um último vídeo com o Controle da Missão em Korolyov, nos arredores de Moscou. "Pessoalmente, eu realizei um sonho e nada poderia ter sido melhor", disse Tito. "Agradeço a todos que me apoiaram nesta missão. Depois do vídeo, Tito e os cosmonautas se dirigiram à cápsula espacial Soyuz. Durante o vôo, o Controle da Missão pediu a Musabayev dar a Tito dois remédios e água salgada, para ajudar o turista espacial a suportar os efeitos das forças gravitacionais. O comandante Pyotr Klimuk informou à tripulação que eles estariam aterrissando perto da cidade de Arkalyk, que fica 400 quilômetros a sudoeste de Astana, capital do Cazaquistão. Tito, Musabayev e Baturin serão levados por um vôo até a capital Astana para uma inspeção médica e para uma cerimônia de boas vindas. Depois, os três tripulantes voarão a Moscou para serem recepcionados na Cidade das Estrelas, centro de treinamento dos cosmonautas russos, onde Tito se preparou durante meses. Os oficiais russos disseram que o treinamento deixou Tito tão preparado quanto qualquer viajante espacial. A viagem de Tito ocorreu sem problemas, apesar da polêmica envolvendo a agência espacial norte-americana Nasa, que foi contra o projeto. Para a Nasa, a presença de um turista na estação espacial poderia trazer prejuízos às 16 nações que participam do projeto. Os oficiais da agência espacial russa no entanto, afirmaram que o treinamento do turista foi tão eficiente quanto de qualquer outro astronauta profissional. Apesar de ter passado por um pequeno mal estar durante a viagem, Tito expressou estar fascinado com a experiência e vai querer incentivar outras pessoas a fazerem o mesmo. "Viver no espaço é como ter uma vida diferente, viver em um mundo diferente", afirmou durante a semana. Porém, o chefe da Nasa, Daniel Goldin, declarou que a aventura de Tito causou uma incrível tensão à agência espacial norte-americana. "Tito não se deu conta do enorme esforço de milhares de pessoas nos EUA e na Rússia que estão trabalhando para proteger sua segurança e a segurança de todos", afirmou Goldin. Apesar das controvérsias políticas, a empresa norte-americana Space Adventures, que auxiliou Tito em sua viagem espacial, informou que já recebeu várias propostas de pessoas dispostas a pagar dezenas de milhões de dólares para realizar uma viagem similar à de Tito. Mais de cem pessoas já teriam feito reservas para passeios espaciais pela órbita do planeta, uma opção relativamente mais econômica, que custa US$ 98 mil por pessoa.