Turista espacial está voando à Terra Dennis Tito, o primeiro turista espacial, já começou a viagem de volta à Terra, junto com Talgat Musabayev and Yuri Baturin, os dois cosmonautas russos que o acompanharam durante toda a viagem e estadia na Estação Espacial Internacional. Tito, que pagou US$ 20 milhões pela aventura, e os cosmonautas já estão na cápsula espacial Soyuz, que deve aterrissar em uma região desértica do Casaquistão. Depois ele será levado à capital Astana, onde passará por uma série de exames médicos e participará de uma cerimônia de boas-vindas.