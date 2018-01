"Turista espacial" volta à Terra O milionário sul-africano Mark Shuttleworth retornou à Terra neste domingo, depois de passar dez dias em uma viagem turística no espaço. Ele foi o segundo ?turista espacial? colocado em órbita pela Agência Espacial Russa, após a aventura do empresário americano Dennis Tito, de 60 anos, que visitou a Estação Espacial Internacional (ISS) em abril do ano passado. Shuttleworth, 28, um magnata da internet que pagou cerca de US$ 20 milhões pela aventura, tocou o solo do planeta às 03h51 GMT (0h51 de Brasília) em uma estepe do Casaquistão. Como lembrança da viagem, o sul-africano comprou o traje espacial que usou e o módulo espacial que o trouxe de volta à terra firme. Além do ?turista? sul-africano, o comandante de vôo russo Iuri Guidzenko e o engenheiro espacial italiano Roberto Vittori também retornaram da ISS. Os três chegaram à Terra em um pequeno módulo com pára-quedas que se despegou da cápsula espacial Soyuz ao entrar na atmosfera terrestre. Após a aterrissagem, os três sofreram uma bateria de exames de rotina por médicos russos, e deverão agora ficar alguns dias sob observação no Complexo Aeroespacial da Cidade Estrela, na Rússia.