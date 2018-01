Turista paga ? 990 por uma cerveja em Roma As autoridades romanas estão investigando uma denúncia apresentada por um turista de Hong Kong que teria pago ? 990 por uma cerveja, segundo o advogado do Serviço de Defesa do Consumidor italiano, Sergio Scicchitano. O fato ocorreu há alguns dias, quando o turista conheceu um brasileiro que o conduziu a um local da renomada Via Venetto. No local, o cidadão de Hong Kong pediu uma cerveja, e pouco tempo depois duas mulheres se sentaram junto a ele e pediram duas taças de champanhe. Ele teria dito que não pagaria pelo pedido das mulheres. Ao pedir a conta, uma surpresa: seu valor era de ? 990, o que fez com que o turista se recusasse a pagá-la. Depois, o chinês aceitou pagar ? 500, pois, segundo afirmou, teve medo de que algo ocorresse com ele. Mas, quando o turista deu uma olhada na fatura, notou que os mesmo ? 990 tinham sido cobrados. O turista explicou que tentou fazer uma denúncia, mas que todos em sua volta diziam não entendê-lo porque se expressava em inglês. As autoridades romanas investigam agora a ligação entre este fato e um outro similar, ocorrido há alguns meses, quando um turista americano pagou ? 980 euros por duas cervejas.