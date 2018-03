Turistas alemães e guias morrem em caverna na Tailândia

Pelo menos seis turistas alemães, entre eles três crianças, e dois guias tailandeses morreram quando uma enchente alagou a caverna que visitavam na província de Surat Thani (sul). Outros dois cidadãos alemães continuam desaparecidos, informa neste domingo a imprensa local. A Polícia provincial informou que o grupo entrou na tarde do sábado na caverna, localizada no parque nacional de Khao Sok, a bordo de uma embarcação vinda da represa de Ratchaprapha, cheia devido às fortes chuvas na região. Porta-vozes policiais disseram que a enchente foi conseqüência das inundações causadas por uma tempestade de três horas de duração. Acrescentaram que ainda se desconhece o paradeiro dos dois desaparecidos e que as equipes de resgate exploram a caverna. A Polícia assinalou que o grupo ignorou as recomendações das autoridades do parque, que aconselham não entrar na caverna durante a atual época de chuvas. A gruta fica a cerca de 60 quilômetros das principais dependências do parque e é uma das principais atrações turísticas da província.