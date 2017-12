Turistas brasileiros aguardam avião para deixar Bolívia O avião Hércules C-130 da Força Aérea Brasileira que vai resgatar os turistas brasileiros que estão em La Paz, na Bolívia, está na Base Aérea de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O aparelho pode transportar até 90 passageiros e deixou o aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, na noite de ontem. Os 53 turistas brasileiros foram localizados e agrupados em um único hotel pela embaixada brasileira. Segundo a Aeronáutica, quando o avião chegar ao país, eles serão transportados até o aeroporto por helicópteros, já que as ruas da cidade estão tomadas pelos conflitos. Na noite de ontem, o embaixador do Brasil em La Paz, Antonino Mena Gonçalves, teve uma reunião com os brasileiros para tentar tranquilizá-los, como contou o engenheiro Marcos Salvucce ao Bom Dia Brasil, da TV Globo. Ele disse que a situação na capital boliviana esta manhã é tranquila, pelo menos na região onde está localizado o hotel. "Não se ouvem barulhos de tiros e nem de bagunça nas ruas da cidade", disse. O engenheiro afirmou que todos os brasileiros estão preparados para sair a qualquer momento, mas não existe um horário e nem data para a saída. ?Estamos ansiosos para voltar ao Brasil", concluiu. Ainda não há mais informações sobre a operação de resgate, que é considerada de alto risco pela Aeronáutica. A cidade de La Paz está sitiada.