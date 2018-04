Turistas brasileiros são retirados da Patagônia Uma greve organizada na Patagônia, extremo sul do Chile, atrapalhou as férias de cerca de 150 turistas brasileiros. Manifestantes chilenos bloquearam cidades e vilas para protestar contra o aumento de 16,8% do gás, fundamental para o aquecimento das casas no inverno. Segundo o Itamaraty, o consulado brasileiro conseguiu um acordo para que os turistas passem pelos bloqueios.