Turistas começam a ser retirados de Machu Picchu O governo do Peru retirou 20 idosos e turistas doentes de helicóptero da vila de Machu Picchu, perto das ruínas incas, segundo a Rádio CPN, de Lima. A região sofre com fortes chuvas e deslizamentos, que bloquearam a rota de trem para as ruínas e deixaram quase 2 mil turistas isolados. O governo peruano decretou estado de emergência na região.