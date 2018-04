Turistas de navio à deriva voltarão de avião è Europa Investigadores italianos irão avaliar a causa do incêndio em um transatlântico que deixou o navio à deriva durante dias no Oceano Índico, com mais de 1.100 passageiros e tripulantes a bordo, disse a Guarda Costeira da Itália. O cruzeiro deveria atracar no principal porto das Ilhas Seychelles, Victoria, nesta quarta-feira. A Costa Crociere, empresa proprietária do navio Allegra, enviou três aviões com capacidade para transportar 580 passageiros às Seychelles, informou a presidência das ilhas. O primeiro voo partirá no final da tarde da quinta-feira para Roma. O Allegra, contudo, ainda não havia chegado às Seychelles.