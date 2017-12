Turistas deixam a Tunísia após ataque terrorista que provocou 39 mortes

Operadoras de turismo da Europa começaram a retirar seus clientes do país e cancelar viagens planejadas para a Tunísia em resposta ao ataque no qual um homem armado com um rifle Kalashnikov atirou contra turistas em um resort antes de ser morto, informou o ministério do Interior da Tunísia.

O Estado Islâmico reivindicou a responsabilidade pelo ataque. O grupo divulgou um comunicado hoje, que foi verificado pelo SITE Intelligence Group, que monitora as atividades jihadistas em todo o mundo.

O primeiro-ministro da Tunísia, Essid Held, informou que o nome do atirador era Seifeddine Rezgui, de 23 anos, da cidade de Seliana, no noroeste do país.

Rezgui estudou em uma universidade em Kairouan, situada a uma hora de Sousse, conhecida por ser passagem para terroristas tunisianos que deixaram o país para lutar na Síria e na Líbia.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Testemunhas e sobreviventes disseram que o massacre durou 20 minutos, com uma enorme quantidade de balas disparadas e ao menos uma granada detonada. Eles caracterizaram Rezgui como uma pessoa calma, enquanto percorria o caminho da praia até a área da piscina, seguindo para dentro do edifício do hotel e parando três vezes para recarregar.

Ele teria tomado cuidado para não atingir tunisianos, já que seu objetivo era acertar estrangeiros, disse uma testemunha. Fonte: Dow Jones Newswires.