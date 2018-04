Turistas deixam ilha de Guadalupe em meio à violência Turistas surpreendidos em meio aos violentos protestos na ilha francesa de Guadalupe, no Caribe, começaram a deixar o local hoje, após a terceira noite de confusão, com manifestantes atirando em policiais e queimando lojas. Semanas de greves e protestos trabalhistas levara à violência no território, que já deixaram ao menos um morto. O governo francês ofereceu aumento de salários, para tentar controlar a crise de um mês. Mais de 500 policiais tomaram posições por toda Guadalupe, com dezenas chegando de helicóptero na cidade costeira de Sainte-Anne, no sul, onde jovens invadiram a prefeitura. O prédio não foi alvo de vandalismo, mas muitos estabelecimentos comerciais foram saqueados e incendiados, segundo o prefeito Richard Yacou. Hoje, a polícia destruiu barricadas levantadas pelos manifestantes nas cercanias do principal aeroporto. Com isso, dezenas de turistas conseguiram deixar Guadalupe. Pelo menos 39 pessoas foram detidas para interrogatório durante a noite. Os bombeiros atenderam a 28 incidentes, em muitos deles sendo recebidos a pedradas pelos manifestantes. A ilha tem um alto índice de desemprego - 22,7% em 2007 - e muita pobreza. Aproximadamente 12,5% da população local vive na pobreza, enquanto na França continental o índice é de 6,5%. O primeiro-ministro francês, François Fillon, anunciou hoje benefícios governamentais que representam um aumento de quase 200 euros nos salários dos mais pobres da ilha.