Turistas elegem EUA campeões em antipatia A antipatia dos funcionários de imigração e os atrasos nos vistos fizeram milhões de turistas desistirem de viajar aos Estados Unidos. Em conseqüência, a imagem do país piorou, causando perdas milionárias, segundo uma pesquisa realizada pela empresa Discover America Partnership A organização, criada para melhorar a imagem do país, afirma que os viajantes internacionais consideram os EUA o pior país para se conseguir um visto. Eles destacaram ainda o mau comportamento dos funcionários do setor de imigração. A pesquisa contou com a participação de 2.011 viajantes internacionais de 16 países e foi elaborado por encomenda da Discover America Partnership, que conta com o apoio de companhias como os hotéis Intercontinental, a cervejaria Anheuser Busch e os parques Walt Disney. O estudo mostra que os EUA são o pior país no que diz respeito a vistos e trâmites, com duas vezes mais indicações do que o segundo colocado da lista, que abrange toda a região do Oriente Médio e a Ásia. Mais da metade dos viajantes consultados disse que os funcionários de imigração são mal-educados. Dois terços temem ser detidos nos EUA por um simples erro em seus papéis ou por dizer algo errado aos funcionários de imigração. A pesquisa, feita entre 25 de outubro e 9 de novembro, reflete uma preocupação crescente da comunidade empresarial com a queda constante no número de visitantes estrangeiros aos EUA. Entre 2000 e 2006, o número de visitantes estrangeiros, excluindo os do México e Canadá, caiu 17%. As viagens de negócios caíram 10% no período. As estatísticas da Associação da Indústria de Viagens mostram que a participação dos EUA no turismo mundial caiu de 7,4% e 2000 para 6% no ano passado. Com 50 milhões de visitantes ao ano, os EUA são o terceiro destino mais popular do mundo, depois da Espanha e França.