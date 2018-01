Turistas estrangeiros são detidos no norte da China A polícia chinesa deteve 20 turistas estrangeiros da África do Sul, do Reino Unido e da Índia que viajavam para a região da Mongólia Interior, no norte do país, de acordo com funcionários chineses e britânicos e com um parente de alguns dos detidos. O Ministério das Relações Exteriores chinês informou nesta quarta-feira que a detenção ocorreu na semana passada, na cidade de Ordos, por causa da suspeita de conduta criminosa dos turistas, dizia o comunicado oficial, sem dar detalhes sobre as alegações específicas.