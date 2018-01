Turistas europeus ferem-se em pouso forçado de avião no Quênia Um avião com 16 turistas europeus a bordo fez um pouso forçado sobre a Reserva Nacional de Masai Nara, no Quênia, após sofrer um problema no motor. Sete turistas ficaram feridos. O avião, com 13 turistas alemães e três suíços, partira de uma pista na reserva natural quando o piloto foi obrigado a fazer o pouso forçado, informou Kiarie Mwenda, da Federação de Turismo do Quênia. King´ori Mwangi, porta-voz da polícia, confirmou o acidente, mas recusou-se a entrar em detalhes. As vítimas foram levadas a um hospital de Nairóbi. A nacionalidade exata dos feridos ainda é desconhecida.