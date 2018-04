Turistas ficam isolados após tempestades na China

Os turistas ficaram presos na sexta à noite, na província de Gansu, após o deslizamento interromper o tráfego. Eles estavam a caminho de uma reserva natural na província de Sichuan, que foi fortemente atingida pelas tempestades. Segundo a agência estatal Xinhua, os trabalhos para reparar a via estão

em andamento.

De acordo com informações de Sichuan, ao menos 48 mortes foram relacionadas com as tempestades que atingem o país nesta semana. As informações são das Associated Press.