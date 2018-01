Turistas franceses e ingleses são seqüestrados na Etiópia Quinze turistas franceses e britânicos foram seqüestrados no deserto que fica ao norte da Etiópia, uma das regiões mais quentes do mundo, segundo informações de um comerciante e um diplomata nesta sexta-feira, 2. O ministro de Relações Exteriores francês confirmou que turistas haviam sido seqüestrados na Etiópia, mas não confirmou o número nem a nacionalidade dos capturados. O grupo de pessoas estavam em quatro veículos, a 800 quilômetros da cidade Addis Ababa, onde foram seqüestrados nesta quinta-feira, 2, segundo informações de um comerciante e de um guia turístico, que se mantiveram anônimos. Uma das supostas seqüestradas é Rossanna Moore, mulher do cineasta Michael Moore, segundo um diplomata que também não quis divulgar sua identidade. Michael Moore não quis comentar o fato nesta sexta-feira, 2. O porta-voz do Ministério Relações Exteriores britânico anunciou que está ciente dos seqüestros ocorridos na Etiópia e disseram que a Embaixada do Reino Unido está investigando o caso juntamente com a polícia local.. O porta-voz do governo etíope, Zemedkun Tekle, disse, no entanto, que não confirma a informação ainda pois uma busca está sendo feita no local. Segundo informações do governo, grupos rebeldes atuam no local, geralmente contra turistas.