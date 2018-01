Turistas honestos ganham estada gratuita em Creta A honestidade foi bem recompensada na Grécia. Dois turistas holandeses acharam, num dique esportivo, na ilha de Creta, uma bolsa com 11 mil euros (pouco mais em dólares). Além do dinheiro, estavam na bolsa dois passaportes e uma agenda de telefones, levados pelos holandeses para uma delegacia de polícia. Avisados, dois turistas russos que haviam esquecido a bolsa no dique foram buscá-la. A Organização Nacional de Turismo Grega decidiu recompensar a honestidade dos holandeses com uma semana de estada grátis em Creta.