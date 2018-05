Turistas invadem vilarejo francês em busca de garagem alienígena

Prefeito de Bugarach teme uma invasão ainda maior de visitantes

Uma montanha no sudoeste da França, considerada por grupos esotéricos como um "estacionamento de ovnis", está causando uma invasão de turistas que procuram extraterrestres em um pequeno vilarejo da região.

Pessoas que temem o Apocalipse, que segundo o calendário Maia ocorreria em 2012, também estão procurando refúgio no vilarejo rural de Bugarach, que possui apenas cerca de 200 habitantes e se situa no sudoeste da França, próximo à fronteira com a Espanha.

"Estamos preocupados. Vemos na internet que há doidos prevendo o fim do mundo em 2012 e dizendo que Bugarach é o lugar para onde as pessoas devem ir para se salvar", afirma o prefeito do vilarejo, Jean-Pierre Delord.

"Inúmeras pessoas, franceses e estrangeiros, já alugaram casas aqui prevendo o fim do mundo em 2012. Já faz algum tempo que eles vêm se instalando em Bugarach e eles se conhecem todos", afirmou o prefeito ao jornal L'Indépendant, de Perpignan, nos arredores do vilarejo.

Lugar 'mágico e sagrado'

Bugarach fica ao pé da montanha de mesmo nome, que é considerada por esotéricos como um local "mágico" e "sagrado", que seria preservado no Apocalipse.

Vários "mistérios", na avaliação de grupos esotéricos, envolvem a montanha e são comentados em inúmeros sites na internet.

Um dos rumores é o de que Ovnis teriam sido vistos no local e que o pico de Bugarach, com 1,2 mil metros, seria uma "garagem de discos voadores".

O topo da montanha teria "estranhas cavidades" que abrigariam uma base subterrânea para naves espaciais, que alguns afirmam ter visto aterrissar no local.

Na internet, circulam rumores de que satélites espiões franceses teriam visto essas cavernas na montanha. Outros boatos afirmam que aviões não podem sobrevoar a área porque os instrumentos de voo ficariam desregulados.

Também existem rumores de que o ex-presidente François Mitterrand teria visitado a montanha secretamente.

'Passos dos extraterrestres'

Em razão dos boatos sobre a presença de alienígenas em Bugarach, vários grupos e associações de esotéricos visitam o vilarejo para observar o suposto fenômeno e organizam "seminários" com temas insólitos como "caminhar nos passos dos extraterrestres".

Segundo o prefeito, as pessoas que vêm de fora compram casas em locais isolados na região para realizar "estágios" voltados ao assunto.

"Antes, 72% da minha clientela era de pessoas que faziam caminhadas na montanha. Hoje, 68% são visitantes ligados ao esoterismo", afirma Sigrid Benard, gerente da Casa da Natureza, uma das raras estruturas de hospedagem do vilarejo.

Os moradores e as autoridades locais se dizem fartos dos turistas esotéricos. Alguns deles podem ser vistos rezando nus na montanha.

"Ninguém jamais tinha ouvido falar de todos esses absurdos que circulam sobre a montanha", afirma Gilbert Cros, vice-prefeito de Bugarach, que lamenta "a má imagem de marca" de Bugarach.

Também existem rumores de que no local poderiam ser encontrados o Santo Graal ou o tesouro dos Templários.

O prefeito não descarta a possibilidade de pedir ajuda ao exército francês para cercar o vilarejo se o fluxo de pessoas que se instalam ali para sobreviver ao Apocalipse continuar aumentando. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.