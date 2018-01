Turistas são mantidos como refém na Índia Trinta e sete turistas estrangeiros partiram hoje para a capital indiana depois de terem sido mantidos como reféns por manifestantes que protestavam contra o seqüestro de três indianos no Iraque, informou a polícia. Os turistas - 22 britânicos, dois sul-coreanos, um japonês, um americano, um canadense, dois suíços, dois poloneses, um holandês, três tibetanos e outros dois de nacionalidade desconhecida - estavam a caminho de Nova Délhi, na altura da cidade himalaia de Dhamsala, casa do líder espiritual tibetano, o dalai-lama, quando foram parados pelos manifestantes. A polícia conseguiu persuadir os manifestantes a permitir que os turistas viajassem a Nova Délhi. Cerca de 1.500 pessoas participavam do protesto, que consistia em bloquear uma rodovia próxima a Una, a cerca de 300 quilômetros ao noroeste da capital indiana. Elas acusavam o governo de não fazer o suficiente para libertar os três indianos que foram tomados como reféns no Iraque. Os turistas, que viajavam em dois ônibus, foram parados no bloqueio da estrada na altura da vila de Sontoshgarh, no distrito de Una, cidade de dois dos três caminhoneiros seqüestrado no Iraque. Os turistas ficaram em poder dos manifestantes por cerca de 18 horas. Ninguém ficou ferido. Na Jordânia, amigos e parentes dos quatro jordanianos seqüestrados no Iraque fizeram hoje uma manifestação por sua libertação. Gritando "Morte à América", eles exigiam que o governo de Amã parasse de apoiar os Estados Unidos.