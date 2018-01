Turistas são mortos em atentado na Índia Insurgentes islâmicos são suspeitos de terem jogado, nesta terça-feira, uma granada num ônibus que transportava turistas indianos na Caxemira, Índia. O ataque aconteceu por volta das 11h50 (3h20 de Brasília), em Dalgate, na localidade de Srinagar, capital do estado indiano de Jammu e Caxemira. Quatro pessoas morreram e pelo menos 10 ficaram feridas, segundo a polícia. Ainda não foram divulgados detalhes do ataque, mas sabe-se que o ônibus atravessava a cidade de Srinagar quando foi atacado. A região da Caxemira, de maioria muçulmana, é disputada pela Índia e pelo Paquistão desde a Partilha de 1947, após a independência dos dois países do Reino Unido. Desde 1989, dúzias de grupos de rebeldes separatistas islâmicos exigem a independência da região controlada pela Índia (de maioria hindu) ou sua anexação ao Paquistão. O conflito matou mais de 67 mil pessoas. Os militantes geralmente usam granadas para atacar multidões. No sábado, insurgentes mataram cinco pessoas, incluindo um famoso político da região, com uma granada jogada num santuário muçulmano.