Turistas são queimados em ataque com ácido em Hong Kong

Nove turistas e uma criança estavam entre 30 pessoas feridas em um ataque com ácido em uma rua movimentada de Hong Kong.

Mais de 100 pessoas já foram feridas em ataques semelhantes desde dezembro de 2008, quando garrafas de ácido foram jogadas do alto de edifícios em uma zona de pedestres.

O último ataque foi em um mercado noturno de Temple Street, em Yau Ma Tei, quando duas garrafas foram jogadas, informou a emissora estatal RTHK.

As 30 pessoas sofreram ferimentos leves e foram tratadas em um hospital.

A polícia está investigando o caso e bombeiros foram ao local, mas segundo a agência de notícias AFP, ninguém foi preso.

Em dezembro passado, seis pessoas ficaram feridas quando uma garrafa de ácido foi jogada em uma rua no distrito comercial de Causeway Bay, onde uma multidão comemorava a vitória do time de futebol de Hong Kong sobre o Japão na final dos Jogos do Leste Asiático.

A polícia de Hong Kong já ofereceu recompensa no valor de 1,5 milhões de dólares de Hong Kong (cerca de R$ 330 mil) por informações relevantes sobre os ataques.

Uma rede de câmeras instalada nos telhados de edifícios em Mong Kok, o lugar de um dos ataques, não identificou nenhum suspeito.