Turistas são resgatados na Indonésia Equipes de resgate da Indonésia conseguiram localizar e resgatar com vida nesta quinta-feira 18 pessoas, entre elas 12 turistas da Austrália, Nova Zelândia e Reino Unido, passageiros de um barco que estava desaparecido desde ontem entre as ilhas de Bali e Lombok, ao sul da Indonésia. O barco, que foi encontrado à deriva, sofreu uma pane. De acordo com um integrante da equipe de salvamento, quatro turistas australianos decidiram nadar até uma das praias de Lombok, enquanto que os demais permaneceram na embarcação, a espera de socorro. A ajuda foi possível graças a uma passageira britânica que enviou uma mensagem de socorro, através de seu telefone celular, para o noivo, no Reino Unido. ?É a primeira vez que realizamos um resgate graças a um telefone celular?, comemorou o integrante da equipe de salvamento.