Turistas suecos são agredidos na Tunísia

Um grupo de nove turistas suecos foi agredido na Tunísia no domingo, em meio à onda de violência e de instabilidade que tomou conta do país após a renúncia do presidente Zine Al-Abidine Ben Ali na sexta-feira.

Desde dezembro, Ben Ali vinha enfrentado protestos contra o governo, motivados, entre outras coisas, pelo desemprego e pela alta nos preços dos alimentos.

O grupo de turistas sustenta que estava de férias para caçar javalis e que deveria voltar à Suécia no domingo, mas o voo foi cancelado.

Turistas estavam na Tunísia para caçar javalis e levavam rifles

A agressão ocorreu no caminho entre o aeroporto e um hotel no centro de Túnis, capital do país. Os suecos levavam com eles armas usadas para caçar.

"Quando eles viram nossas armas, eles enlouqueceram", afirma Ove Oberg, um dos turistas atacados no domingo.

