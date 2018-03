Turquia abre portos e aeroportos para ajuda ao Iraque A Turquia abriu suas bases militares, portos e aeroportos para os Estados Unidos e seus aliados na invasão do Iraque, a fim de possibilitar apoio logístico e facilitar o transporte de ajuda humanitária ao país vizinho, informaram autoridades. A medida reverte uma proibição anterior ao uso das bases turcas pelos soldados americanos e é vista como uma iniciativa de Ancara para melhorar suas relações com Washington, estremecidas depois de o Parlamento turco ter negado, em março, o uso das bases pelos EUA ,para atacar o Iraque. A autorização de uso das bases para ajuda humanitária e apoio logístico não exigem aprovação do Parlamento, informaram fontes. O ministro turco das Relações Exteriores, Abdullah Gul, confirmou que seu país autorizaria o uso de portos e aeroportos pelos Estados Unidos e seus aliados e citou uma nova resolução do Conselho de Segurança da ONU, segundo a qual EUA e Grã-Bretanha governarão o Iraque e usarão a receita das vendas de petróleo para reconstruir o país.