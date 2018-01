Turquia acusa Rússia de fazer ‘propaganda negra’ contra Ancara

ANCARA - O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, acusou a Rússia de fazer uma "propaganda negra" contra seu país, lançada após a recente derrubada de um avião russo por caças turcos.

"É uma lástima que tenham começado com propaganda negra após o incidente. Fazem uma campanha de graves calúnias", disse Erdogan na terça-feira aos jornalistas que o acompanhavam em sua viagem de Paris ao Catar.

"Mas os líderes mundiais não acreditam nelas (as calúnias russas). Essa é a impressão que tive dos líderes com os quais me reuni", acrescentou o presidente em referência aos diversos encontros bilaterais que teve durante a Cúpula do Clima (COP21), realizada na capital francesa.

Erdogan afirmou que, "pelo contrário, a Rússia perde credibilidade com essas calúnias", entre as quais citou a acusação do presidente russo, Vladimir Putin, de que a Turquia compra petróleo do grupo terrorista Estado Islâmico (EI). Na segunda-feira, o chefe do Estado turco negou a acusação e prometeu renunciar se ela for provada.

Putin alega que a Turquia não derrubou o caça russo porque ele teria violado o espaço aéreo turco, mas para proteger o envio de petróleo do EI.

Diante da eventualidade de a Rússia decidir, em represália, cortar o fornecimento de gás à Turquia, Erdogan afirmou que seu país não depende tanto do gás russo, pois tem outros fornecedores.

Ele também indicou que Ancara não tomará medidas semelhantes às russas, que aplicou sanções econômicas à Turquia, pois defende a necessidade de solucionar os problemas pela via diplomática para impedir uma escalada nas tensões.

O presidente turco lamentou que o Kremlin não tenha aceitado os gestos de Ancara para diminuir a tensão, como a proposta de levar o corpo de um dos pilotos do avião derrubado à Rússia em uma aeronave turca. O Kremlin preferiu enviar um avião próprio para buscar os restos mortais do militar.

Segundo o chefe do Estado turco, diversos dirigentes com quem ele conversou durante a COP21 apoiaram sua postura e asseguraram que a Turquia está no caminho correto.

Ele também lembrou aos jornalistas que no passado Putin costumava falar bem dele com frequência, ressaltando seu valor. "Ele fez muitas declarações dizendo que sou um homem de Estado honesto", acrescentou. /EFE