Turquia adia para sábado votação sobre tropas dos EUA O partido governista da Turquia decidiu postergar uma votação no Parlamento para autorizar a entrada de 60.000 soldados dos EUA no país, depois que o governo falhou em convencer os congressistas a apoiar a medida. O Parlamento deveria votar sobre a questão na noite de hoje, mas o Partido da Justiça e do Desenvolvimento pediu à Casa para adiar o debate até sábado. Os legisladores aprovaram o pedido. A guerra no Iraque é uma questão extremamente impopular entre os turcos e muitos legisladores do Partido da Justiça têm dito que se opõem a qualquer envolvimento da Turquia em um ataque. Salih Kapusuz, vice-presidente do Partido da Justiça, disse a congressistas que as discussões dentro da agremiação sobre a entrada das tropas não haviam sido completadas - um sinal de que o líder partidário Recep Tayyip Erdogan e o governo estão tendo dificuldades em convencer os legisladores a apoiar a moção. Congressistas disseram que eles querem também esperar pela reunião de amanhã do Conselho de Segurança Nacional, que reúne os principais líderes civis e militares do país. Enquanto isso, oficiais da Turquia e dos EUA ainda cuidavam dos últimos detalhes de um acordo sobre as condições políticas, econômicas e militares da entrada das tropas americanas no país para serem usadas numa possível guerra no Iraque.