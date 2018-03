Turquia ainda resiste à entrada de tropas americanas A Turquia rejeitou US$ 1 bilhão em petróleo da Arábia Saudita e do Kuwait, como parte da ajuda que está negociando com os Estados Unidos como compensação para os prejuízos que uma guerra no Iraque lhe trará, disse hoje o ministro da Economia, Ali Babacan. Em troca da autorização para a entrada de tropas norte-americanas no país, a Casa Branca propôs US$ 26 bilhões em empréstimos e ajuda econômica. O primeiro-ministro Abdullah Gul quer mais. Gul disse que já há "entendimento mútuo", mas não pressionará o Parlamento para aprovar a entrada das tropas. A indefinição está irritando os Estados Unidos. O uso do território turco por tropas americanas para abrir um front setentrional no Iraque é um ponto-chave nos planos de guerra de Washington. A esmagadora maioria dos turcos - algumas pesquisas dizem que 94% - é contra uma guerra e o governo da Turquia está receoso em tomar a decisão de permitir a entrada das tropas.