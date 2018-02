Turquia alerta para risco de guerra entre EUA e Iraque O primeiro-ministro da Turquia, Bulent Ecevit, alertou hoje os Estados Unidos para o risco de uma guerra longa caso seja iniciada uma operação militar contra o Iraque para expulsar o presidente Saddam Hussein. Em uma entrevista à televisão estatal, cujo texto foi divulgado pela agência Anatolia, Ecevit disse que, no caso do Iraque, "uma operação militar pode não dar um resultado positivo imediato". O premier turco sublinhou que o nível militar, tecnológico e econômico do Iraque não pode ser comparado ao de outros países com os quais os Estados Unidos conduziram operações militares, como o Afeganistão e o Vietnã. "Não será talvez possível sair dela (da guerra) facilmente", disse Ecevit. Na semana passada, o primeiro-ministro turco apelou aos Estados Unidos para dialogarem com a Turquia caso decidam lançar uma operação militar contra o Iraque. "O Iraque é nosso vizinho. Nós temos boas relações. Pedimos para mostrarem uma extrema prudência a fim de suportarmos o mínimo possível de prejuízos", afirmou. Ancara teme, principalmente, uma desestabilização da região ou a criação de um Estado curdo no norte do Iraque, no caso de uma divisão deste país. "Um Estado curdo de fato foi estabelecido no norte do Iraque (...) Está fora de questão que a Turquia o autorize a estender-se", declarou Ecevit, segundo a Anatolia. Ancara teme uma reativação das ações separatistas dos curdos do sudoeste da Turquia.