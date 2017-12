Turquia anuncia abertura de espaço aéreo aos EUA A Turquia concordou em abrir seu espaço aéreo para a Força Aérea norte-americana, permitindo que os Estados Unidos utilizem também seus aeroportos em caso de uma possível operação de resposta aos recentes ataques terroristas em território norte-americano. O governo turco também se dispôs a colaborar com informações sobre o Afeganistão. As informações foram divulgadas hoje pela assessoria do primeiro-ministro Bulent Ecevit. O comunicado diz ainda que os Estados Unidos, considerados aliados, solicitaram o uso dos aeroportos e do espaço aéreo turco para utilizar aviões de transporte, não aviões de combate. Ecevit descreveu os detalhes do apoio turco em uma carta enviada ao presidente norte-americano, George W. Bush. A Turquia já designou a base aérea de Incirlik, no sul do país, para ser usada em possíveis ataques. Cerca de 50 aviões norte-americanos e britânicos, já utilizam Incirlik para realizar a patrulha da região norte do Iraque para proteger os curdos iraquianos de ataques do governo de Saddam Hussein, mas só estão autorizados a atacar no caso de serem atingidos pela força militar iraquiana. Os Estados Unidos precisam da permissão turca para utilizar a base em outras operações.