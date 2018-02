Turquia anuncia novo plano de reforma econômica

"Este programa de nove pontos tem como objetivo melhorar a eficiência no país, garantir o desenvolvimento contínuo e aumentar a responsabilidade", disse Davutoglu em uma coletiva de imprensa em Ancara.

Davutoglu disse que as reformas deve aumentar o produto interno bruto do país para US$ 1,3 trilhão e reduzir o déficit em conta corrente para 5,2% até o fim de 2018. Ele disse que o governo vai anunciar mais dois pacotes de reforma nos próximos meses. Fonte: Dow Jones Newswires.