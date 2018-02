Turquia anuncia plano de investimentos e empregos para estimular o crescimento

O primeiro-ministro da Turquia, Ahmet Davutoglu, anunciou um pacote com 11 artigos, incluindo um programa de capacitação, contribuições do Estado ao seguro-prêmio, incentivos fiscais adicionais para investimentos e garantias do Tesouro, em um esforço para incentivar as empresas a contratarem novos funcionários e impulsionar os investimentos no setor privado, que estão perto de zero nos últimos dois anos.

A ajuda do governo para impulsionar o crescimento econômico vem depois de dados divulgados no início da semana, que mostraram que o Produto Interno Bruto (PIB) da Turquia cresceu 2,9% em 2014, abaixo da meta oficial, de expansão de 3,3%. Em 2013, o PIB cresceu 4,2%.

"Nós achamos que podemos chegar facilmente à nossa meta de crescimento de 4% este ano", disse Davutoglu, depois de ter delineado o plano do governo de criar 120 mil postos de trabalho e mais investimentos. Fonte: Dow Jones Newswires.