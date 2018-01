Turquia apreende 100kg de explosivos na fronteira com o Iraque Autoridades turcas encontraram nesta sexta-feira 100kg de explosivos plásticos escondidos em um caminhão proveniente do Iraque, revelou um funcionário do governo sob condição de anonimato. A polícia paramilitar turca parou o caminhão em Habur, na fronteira entre Turquia e Iraque. Durante a inspeção do veículo, agentes descobriram cerca de 100kg de explosivo plástico C-4, 20 detonadores e mais de 10.000 balas para armas automáticas escondidas em um compartimento secreto do caminhão, prosseguiu a fonte. As autoridades turcas acreditam que rebeldes curdos em busca de autonomia tenham tentado transportar ilegalmente os explosivos para promover ataques na Turquia, comentou. Recentemente, os rebeldes curdos do país abandonaram uma trégua unilateral anunciada cinco anos atrás. O motorista do caminhão foi detido e as autoridades turcas investigam o incidente, concluiu a fonte.