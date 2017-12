Turquia apreende urânio próprio para uso militar A Polícia paramilitar da Turquia apreendeu 15,7 quilos de urânio próprio para a fabricação de armas e deteve dois homens acusados de contrabandear o material, disse hoje (28) a agência estatal de notícias do país, Anatolia. Policiais da província de Sanliurfa, no sudeste do país próximo à fronteira com a Síria e a cerca de 250 km da fronteira com o Iraque, receberam uma denúncia e revistaram um táxi que levava um contêiner de urânio escondido debaixo do assento. O incidente ocorre em meio a crescentes especulações de que os EUA estão preparando um ataque militar contra o Iraque. O presidente americano, George Bush, acusa o líder iraquiano, Saddam Hussein, de desenvolver armas nucleares clandestinamente. As autoridades acreditam que o urânio, estimado em cerca de US$ 5 milhões, é proveniente de um país do Leste Europeu. "Nossa investigação para saber se o urânio estava destinado a um país vizinho está em andamento", disse um policial de Sanliurfa.