Turquia aprova uso de bases pelos EUA em caso de guerra com o Iraque A Turquia aprovou nesta terça-feira o uso de suas bases por parte dos Estados Unidos no caso de uma guerra contra o Iraque, desde que o conflito conte com a aprovação da Organização das Nações Unidas (ONU), informou nesta terça-feira o ministro turco das Relações Exteriores, Yasar Yakis. O chanceler fez a declaração após reunir-se com o subsecretário de Defesa dos EUA Paul Wolfowitz, que está no país em busca de apoio para uma campanha contra o Iraque. Yakis reiterou que a Turquia opõe-se à guerra, mas, "se ela acontecer, cooperaremos com os Estados Unidos, pois eles são um grande aliado nosso, com o qual temos excelentes relações".