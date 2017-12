Turquia assume comando da segurança de Cabul A Turquia, o único país da Otan com população de maioria muçulmana, assumiu hoje o comando da força de paz internacional que protege Cabul, a capital do Afeganistão. O general turco Himi Akin Zorlu aceitou da Grã-Bretanha a liderança de uma força integrada por mais de 4.000 homens de 19 países. O presidente afegão, Hamid Karzai, figurou entre as autoridades que presenciaram a transmissão do comando no quartel das Forças Internacionais de Segurança e Assistência, em Cabul. Em Londres, o secretário da Defesa britânico, Geoff Hoon, disse ao Parlamento que o atual número de soldados britânicos na força de paz será reduzido de 1.300 para 400.