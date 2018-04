Turquia: confronto mata quatro insurgentes curdos Tropas turcas mataram pelo menos quatro combatentes curdos em um confronto que aconteceu no sudeste turco nesta segunda-feira, enquanto a polícia detinha quase 200 pessoas em uma onda de repressão a separatistas curdos ao redor do país, disseram funcionários do governo e reportagens da imprensa local. Segundo a televisão estatal turca, o confronto aconteceu na cidade de Uludere, na província de Sirnak (fronteira com o Iraque) e dois soldados ficaram feridos.