Turquia critica Israel por ataque à Síria

Os comentários de Erdogan ocorreram após o ministro da Defesa de Israel, Ehud Barak, ter implicitamente confirmado o ataque à bomba ocorrido na quarta-feira e que Damasco disse ter tido como alvo um complexo militar próximo à capital. "Não podemos considerar a violação do espaço aéreo como aceitável. O que Israel fez está completamente contra as leis internacionais e é passível de condenação", afirmou Erdogan. As informações são da Dow Jones.