Turquia detém 120 suspeitos de vínculos com Al-Qaeda A polícia turca prendeu hoje 120 pessoas suspeitas por vínculos com a rede terrorista Al-Qaeda, em ações simultâneas na madrugada em 16 províncias, segundo a agência estatal "Anatólia". As autoridades locais realizaram ações similares contra suspeitos de laços com a Al-Qaeda no ano passado.