Turquia deve continuar buscando adesão à UE, diz Blair O primeiro-ministro do Reino Unido, Tony Blair, insistiu neste sábado em Ancara na importância de a Turquia continuar tentando conseguir a adesão à União Européia (UE), "apesar dos obstáculos que pode encontrar no caminho". "Apesar das dificuldades que a adesão da Turquia à UE enfrenta, é importante (que Ancara) continue as tentativas para consegui-la", afirmou Blair em entrevista coletiva conjunta com seu homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan. A Turquia recebeu no último dia 11 uma advertência da UE, que decidiu suspender oito dos 35 capítulos da negociação e não fechar nenhum até que o país cumpra o compromisso que adquiriu em 2005, de abrir seus portos e aeroportos ao Chipre ao assinar o protocolo adicional ao acordo alfandegário de Ancara. Blair insistiu que a posição de seu país sempre foi "de apoio" à adesão da Turquia à UE e que "apesar de oito dos capítulos terem sido suspensos, há outros 27 que estão abertos (às negociações)". "Agora temos que olhar para frente. A UE tomou uma decisão. Podemos enviar uma mensagem positiva à Turquia se forem abertos rapidamente alguns dos 27 capítulos, inclusive até o fim do ano", disse o primeiro-ministro do Reino Unido. Sobre o isolamento dos turco-cipriotas, Blair destacou que seu país "é a favor de fazer vôos diretos de Londres ao aeroporto turco-cipriota de Eran" e disse que a situação legal desta opção está sendo investigada. "Se não houver obstáculos legais, isso será um passo positivo para a Turquia", acrescentou Blair. O primeiro-ministro iniciou em Ancara uma viagem que o levará a Egito, Israel, territórios palestinos e Emirados Árabes Unidos nos próximos dias.