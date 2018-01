Turquia deve sediar conferência para Oriente Médio A Rádio Israel informou hoje que os EUA notificaram o governo israelense de que a conferência internacional para a paz no Oriente Médio - decidida na reunião do grupo de mediadores formado por EUA, Rússia, Nações Unidas e União Européia - se realizaria na Turquia em fins de junho, com a participação de chanceleres das partes envolvidas. Isso excluiria das negociações diretas o presidente da Autoridade Palestina (AP), Yasser Arafat, que o primeiro-ministro israelense, Ariel Sharon, não aceita como interlocutor nas negociações. O governo turco, porém, não confirmou as informações de que seria sede da reunião. Mas, em Jerusalém, Ariel Sharon preparava-se para partir no domingo para os EUA, onde se reúne na terça-feira com o presidente americano, George W. Bush, com uma idéia diferente de como as futuras negociações políticas com os palestinos deveriam se realizar. Seus assessores informaram que ele deve propor que as condições para um acordo interino de longo prazo com os palestinos sejam acertadas numa conferência regional, da qual participariam Israel, os palestinos, os EUA e os Estados árabes moderados. A proposta israelense reduz o papel da União Européia, da ONU e da Rússia como mediadores. Os dois primeiros são qualificados por Israel como entidades inclinadas a favorecer os palestinos. Sharon deve apresentar a Bush um plano que prevê a criação de um Estado palestino independente em longo prazo, com a criação de zonas-tampão no território palestino para impedir a infiltração de extremistas em Israel. Nenhum outro detalhe da iniciativa de paz israelense foi divulgado, mas analistas árabes não estão otimistas em relação à disposição de Sharon de apresentar soluções para os pontos mais sensíveis do conflito entre as duas partes, como a questão da restituição aos palestinos de Jerusalém Oriental, o desmantelamento dos assentamentos judaicos nos territórios ocupados e o direito de retorno dos palestinos refugiados.