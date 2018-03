Turquia deve votar proposta dos EUA na terça O chanceler da Turquia, Yasar Yakis, disse neste domingo que possivelmente o Parlamento votará na terça-feira a autorização para a entrada em território turco de dezenas de milhares de soldados americanos em antecipação a uma possível guerra com o Iraque. A questão ainda não foi enviada ao Parlamento, pois não foi fechado acordo sobre o valor que os EUA terão que pagar para enviar suas tropas ao território turco. O último valor divulgado, que teria sido oferecido por Washington a Ancara, é de US$ 6 bilhões em ajuda e US$ 20 bilhões em empréstimos. Funcionários americanos e turcos retomaram hoje conversações em Ancara. Yakis disse que seu país estava perto de obter um acordo com os EUA para o uso de bases turcas, mas havia ainda questões a resolver, entre elas o controle de cidades do norte do Iraque e dos ricos poços de petróleo nas imediações de Kirkuk.