Turquia dispara contra a Síria após ataque com morteiro matar 5

Texto atualizado às 16h44

ANCARA - O Exército da Turquia bombardeou alvos na Síria nesta quarta-feira, 3, depois que um morteiro disparado a partir de território sírio matou cinco pessoas de uma mesma família na Turquia. A informação, divulgada por um canal local de TV, foi confirmada em um comunicado pelo escritório do premiê turco Tayyip Erdogan.

Veja também:

EUA estão indignados com ataque sírio à Turquia, diz Hillary

Morteiro da Síria mata cinco pessoas de uma família na Turquia

"Este ataque foi uma resposta imediata de nossas forças armadas (...) que bombardearam, ao longo da fronteira, alvos identificados por radar", afirmou Erdogan no comunicado. "A Turquia nunca deixará sem resposta provocações desse tipo do regime sírio contra a nossa segurança nacional", afirma o documento.

O chanceler turco, Ahmet Davutoglu, conversou por telefone sobre o ataque com o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, e com ministros de Exteriores de "diversos países" integrantes do Conselho de Segurança, segundo a Reuters.

Reunião de emergência

Os países integrantes da Otan anunciaram que farão uma reunião de emergência para discutir os disparos feitos a partir da Síria contra a Turquia. Davutoglu falou mais cedo também com o secretário-geral da Aliança, Andres Fogh Rasmussen. Erdogan anunciou que "decidiu-se que a Otan reunirá seu Conselho muito em breve".

Aguarde mais informações