Turquia diz haver entendimento sobre entrada de tropas dos EUA O primeiro-ministro da Turquia, Abdullah Gul, afirmou esta manhã que o país chegou a um entendimento com os EUA sobre o ingresso de tropas norte-americanas no território turco, como parte da mobilização militar para uma eventual guerra contra o Iraque. Gul, no entanto, não deu detalhes sobre o acordo. Qualquer decisão sobre a entrada das tropas precisa ser aprovada pelo Parlamento turco, que só deve se reunir para discutir o assunto na próxima semana. O Partido da Justiça e do Desenvolvimento, de Gul, domina o parlamento. A Turquia pediu uma ajuda financeira de US$ 26 bilhões a US$ 30 bilhões para permitir a entrada das tropas norte-americanas no país. A base turca é considerada vital para um ataque contra o Iraque, porque permitiria aos EUA abrirem uma nova frente de batalha contra as forças militares iraquianas. As informações são da BBC, retransmitidas pela Dow Jones.