Turquia diz que Israel é maior ameaça para paz local O primeiro-ministro da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, disse hoje que o Estado de Israel é a "maior ameaça para a paz" no Oriente Médio, desde que lançou a ofensiva contra a Faixa de Gaza no final de 2008 e começo de 2009. A Turquia é uma aliada tradicional de Israel no Oriente Médio e as críticas de Erdogan podem ser vistas como um sinal da escalada na deterioração das relações entre os dois países.