Turquia e EUA acertam acordo de US$ 15 bi para envio de tropas Um acordo amplo que permitirá que as forças de combate americanas possam fazer uso do território turco em caso de uma guerra no Iraque está concentrado na demanda da Turquia de empréstimos e doações no valor de US$ 15 bilhões, disse neste sábado um funcionário turco. Em Washington, funcionários americanos confirmaram hoje mesmo que os EUA e a Turquia chegaram a um esboço do acordo que permitirá que as tropas americanas utilizem bases turcas para abrir uma frente norte em uma possível guerra com o Iraque. Ainda restam alguns detalhes por acertar, disseram os funcionários, acrescentando que a aprovação final do acordo pelo Parlamento turco não ocorrerá antes de terça-feira. Funcionários do Pentágono disseram que nesse mesmo dia o Exército americano deverá começar a enviar soldados e equipamentos à Turquia. Um funcionário turco, que falou sob a condição de manter o anonimato, disse em Ancara que a Turquia concordou em que os EUA lhe entreguem US$ 5 bilhões em doações e US$ 10 bilhões em empréstimos em troca da permissão para que Washington coloque suas tropas em território turco. O pacto é importante para a estratégia bélica planejada pelos EUA. Funcionários do Pentágono dizem que a invasão simultânea do Iraque pelo norte e pelo sul tornaria a guerra mais rápida e menos perigosa. Dezenas de milhares de soldados americanos já estão no Kuwait, na fronteira sul do Iraque. Negociadores turcos e americanos prosseguirão durante o fim de semana acertando os detalhes finais do acordo. O primeiro-ministro Abdullah Gul disse neste sábado que caberá ao gabinete dar a palavra final para permitir que as tropas americanas utilizem as bases turcas, mas não deu para isto uma data específica. "A relação entre a Turquia e os EUA é importante. Estamos discutindo tudo no contexto do respeito e da confiança mútua", disse Gul à imprensa. "Ambas as partes têm preocupações. Tais preocupações têm de ser resolvidas da melhor forma possível", acrescentou.