Turquia e Filipinas enviam ajuda humanitária ao Iraque A Turquia enviou nesta quarta-feira uma equipe de resgate para o Iraque encarregada de ajudar nas buscas por desaparecidos em meio aos escombros da sede da ONU, anunciou um senador americano. As Filipinas enviaram também hoje um contingente humanitário ao país ocupado. A equipe turca - um médico, nove resgatistas e dois cães farejadores treinados na procura por sobreviventes e corpos - foi enviada a Bagdá em um avião militar dos EUA, informou o senador Richard Lugar, chefe do Comitê de Relações Exteriores na Câmara alta americana. Em um encontro com o ministro do Exterior turco, Abdullah Gul, Lugar agradeceu a ?magnífica resposta? da Turquia, que também está considerando o envio de milhares de soldados da paz ao Iraque. Das Filipinas, um contingente de 55 militares, 26 policiais e 15 funcionários da área de saúde partiu hoje em direção a Bagdá. Depois de expressar condolências aos familiares de duas vítimas filipinas do atentado de terça-feira - Ranillo Buenaventura, cooordenador das atividades humanitárias da ONU, e Marilyn Manuel, membro do staff do brasileiro Sérgio Vieira de Mello -, a presidente filipina, Gloria Macapagal Arroyo, disse em Manila que o envio do contingente era uma prova de que o governo filipino não retirará seu apoio até que os terroristas sejam derrotados.