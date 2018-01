Turquia encerra toque de recolher em províncias curdas A Turquia encerrou neste sábado os toques de recolher e restrições à formação de grupos em duas províncias predominantemente curdas, pondo fim a 15 anos de estado de emergência no sudeste de seu território e cumprindo mais uma das exigências para ingressar na União Européia (UE). Diyarbakir e Sirnak eram as últimas das 13 províncias nas quais foi imposto toque de recolher em 1987, durante os choques entre o Exército turco e rebeldes curdos em busca de autonomia. Greve de fome Ainda neste sábado, subiu para 60 o número de mortos numa greve de fome nacional de detentos esquerdistas que já dura dois anos para protestar contra o sistema prisional da Turquia. De acordo com a agência de notícias Anatolia, Zeliha Erturk, de 25 anos, morreu num hospital de Istambul. Não há mais detalhes disponíveis.