Turquia envia observadores do exército a Kirkuk A Turquia está enviando observadores militares a cidade iraquiana de Kirkuk, com o consentimento dos EUA, em consequência do cerco realizado à cidade pelos iraquianos curdos, informou o ministro das Relações Exteriores do país, Abdullah Gul. Ele conversou ao telefone com secretário de Estado dos EUA, Colin Powell. Segungo Gul, Powell sugeriu à Turquia que enviasse observadores militares a Kirkuk, para assegurar a retirada dos curdos da cidade. Powell teria dito também estar enviando pára-quedistas norte-americanos ao local. A Turquia tem repetido que não aceitará que os curdos controlem Kirkuk. Quando questionado se as tropas terrestres turcas seriam enviadas à região, Gul indicou que a Turquia não possui tais planos nesse momento. "Vamos manter o otimismo; de qualquer maneira, os planos estão prontos para todas as opções", disse Gul. O Ministro afirmou que Powell garantiu que os curdos não assumirão o controle da cidade. Gul, por sua vez, garantiu ao secretário norte-americano que ma nterá o compromisso de não enviar seus soldados para o norte do Iraque. Gul afirmou que oficiais militares do país conversarão com o general Richard Myers.