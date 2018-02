Turquia: Erdogan diz que protestos 'beiram ilegalidade'

Antes do retorno do primeiro-ministro, cerca de 10 mil simpatizantes do chefe de governo reuniram-se para recebê-lo. Durante a ausência de Erdogan, protestos contra o governo iniciados em Istambul espalharam-se por diversas cidades do país.

"Nós estamos com você, Erdogan", entoavam os simpatizantes do primeiro-ministro antes de sua chegada. No caminho para o aeroporto, participantes da manifestação de apoio a Erdogan carregavam faixas com mensagens como "Istambul, não durma, defenda seu líder".

Na Tunísia, antes de embarcar de volta para a Turquia, Erdogan adotou um tom um pouco mais moderado. Em entrevista coletiva, ele reconheceu que alguns turcos se envolveram nos protestos em razão de suas preocupações ambientais, mas deu a entender que seu governo vai manter o projeto de reforma do parque em Istambul, que deu origem às manifestações que já duram quase uma semana.

Ele também afirmou que alguns "grupos terroristas" estão envolvidos nas manifestações. "Protestos ilegais não serão permitidos. O magnífico quartel otomano será construído, o que irá unir toda a cidade", declarou Erdogan.

O parque, na região central de Istambul, está ocupado desde a sexta-feira da semana passada por manifestantes que exigem que o projeto de construção no local, que vai implicar na derrubada de árvores, seja interrompido. Este protesto inicial tomou dimensões maiores e se espalhou para várias partes do país, onde os manifestantes também expressam seu descontentamento com o governo. Fontes: Associated Press e Dow Jones.