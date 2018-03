Turquia espera ação dos EUA contra rebeldes curdos

A Turquia espera que os Estados Unidos tomem medidas urgentes contra os rebeldes curdos que estão escondidos no norte do Iraque, disse o primeiro-ministro do país, sugerindo que Ancara espera evitar uma operação militar turca na região. O parlamento turco autorizou que tropas do país cruzem a fronteira montanhosa para o norte do Iraque, a fim de perseguir rebeldes do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), que usa a região como base para ataques contra alvos turcos. "Esperamos que a coalizão de forças no Iraque, acima de tudo os norte-americanos, tome medidas frente a situação", disse o primeiro-ministro Tayyip Erdogan à televisão turca na noite de sexta-feira. "Essas medidas precisam ser tomadas para garantir a obtenção de resultados positivos na luta contra a organização terrorista no norte do Iraque". "Esperamos ação dos Estados Unidos, e não do Iraque", disse o premiê. O governo de Bagdá tem pouca influência na região autônoma curda, no norte do país. Washington e Bagdá pediram que Ancara evite uma ação militar, por temerem a desestabilização de toda a região. Eles querem que a Turquia combata o Partido dos Trabalhadores do Curdistão por meios diplomáticos. Mas o governo de Erdogan vem sofrendo grande pressão doméstica para agir, depois de uma série de ataques fatais do partido contra tropas turcas. Erdogan disse que discutiria as medidas anti-PKK com o presidente norte-americano, George W. Bush, quando se encontrarem em Washington, em 5 de novembro. Quanto a uma operação conjunta da Turquia e de forças iraquianas contra os rebeldes curdos, Erdogan disse: "Essa é uma outra proposta. Podemos discuti-la". Diplomatas ocidentais dizem que Ancara continua relutante em realizar uma ação militar por questões de segurança e dos riscos econômicos e diplomáticos. Mas a autorização parlamentar é útil, porque mantém os rebeldes em xeque e aumenta a pressão sobre Washington e Bagdá para que tomem iniciativas contra o PKK. Ancara responsabiliza o PKK --considerado um grupo terrorista pelos EUA e pela União Européia-- pelas mortes de mais de 30 mil pessoas desde que os rebeldes lançaram a campanha armada por um Estado étnico independente no sudeste da Turquia, em 1984.